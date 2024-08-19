Из мэрии Тюмени ушел чиновник, ранее покинувший администрацию Урая

Глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил об уходе в отставку чиновника мэрии – директора департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Виктора Гамузова

С 19 августа на этот пост назначена Мария Туганова. Общий стаж её работы составляет более 18 лет. С 2006 г. работала в администрации Тюмени, занимая должности в департаментах имущественных отношений, дорожной инфраструктуры и транспорта, в управлении муниципальных закупок, в управе Ленинского административного округа. Везде она проявила себя как отличный специалист, сообщил Афанасьев в своем telegram-канале.На днях появилась информация, что Гамузов может войти в правительство Югры, которое вскоре сформирует новый глава округа, однако официального подтверждения этой информации нет.

В начале января 2022 г. стало известно об уходе Гамузова из администрации Урая.