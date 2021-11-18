18 Ноября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: Накануне.ru

От главы Урая потребуют уволить заместителя

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин подал в мэрию города уведомление о проведении митинга, участники которого потребуют от мэра Тимура Закирзянова отправить в отставку своего первого заместителя Виктора Гамузова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Причин для отставки Гамузова несколько. Например, он не справляется со своими должностными обязанностями и город "умирает" на глазах. Отсутствует градостроительная политика, направленная на процветание города и улучшение качества жизни урайцев. Наряду с этим облик города уродуют аварийные двухэтажные бараки. Кроме того, Виктор Гамузов был в числе ответственных за проведение выборов 19 сентября и лично оказывал давление на независимых кандидатов, которые шли самовыдвиженцами. В итоге после запугиваний, многим пришлось снять свои кандидатуры с регистрации", - отметил Насибуллин.

Мероприятие запланировано на конец ноября, оно состоится в свободной от застройки территории в 1,2 тыс. "квадратов" у базы ОАО "ЮТЭК-Энергик". По замыслу организаторов, на митинг соберутся до 500 участников.



Теги: Тимур Закирзянов, Виктор Гамузов



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