От главы Урая потребуют уволить заместителя

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин подал в мэрию города уведомление о проведении митинга, участники которого потребуют от мэра Тимура Закирзянова отправить в отставку своего первого заместителя Виктора Гамузова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Причин для отставки Гамузова несколько. Например, он не справляется со своими должностными обязанностями и город "умирает" на глазах. Отсутствует градостроительная политика, направленная на процветание города и улучшение качества жизни урайцев. Наряду с этим облик города уродуют аварийные двухэтажные бараки. Кроме того, Виктор Гамузов был в числе ответственных за проведение выборов 19 сентября и лично оказывал давление на независимых кандидатов, которые шли самовыдвиженцами. В итоге после запугиваний, многим пришлось снять свои кандидатуры с регистрации", - отметил Насибуллин.

Мероприятие запланировано на конец ноября, оно состоится в свободной от застройки территории в 1,2 тыс. "квадратов" у базы ОАО "ЮТЭК-Энергик". По замыслу организаторов, на митинг соберутся до 500 участников.