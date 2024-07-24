Госдума с подачи генерал-депутатов разрешила арестовывать участников СВО за использование гаджетов

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект, который разрешает руководителям военных частей и военной полиции применять внесудебный арест участников СВО за грубые дисциплинарные проступки. К таковым отнесли и использование личных гаджетов. Этот пункт вызвал бурное обсуждение и критику, в том числе со стороны действующих участников СВО.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов напомнил, что в первом чтении законопроект был принят в марте прошлого года.

"Вчера в сети появились комментарии уважаемых людей, в том числе из зоны СВО писали. Этот законопроект ничего не запрещает, он регулирует порядок применения. Это законопроект о личных гаджетах. Это норма не новая, это норма из закона о статусе военнослужащих. Многие комментаторы просто не хотят вникать. Использование приборов в личных интересах, позволяющее их засечь – это безопасность бойцов", - заявил Картаполов.

"Смартфоны и планшеты сегодня являются неотъемлемой частью боевого управления. Если нет возможности обеспечить армию такими средствами, нельзя отбирать личные гаджеты", - сказала депутат Марина Ким. Она сослалась на боевых командиров, которые "комментировали эту инициативу так, что не всё можно использовать в Госдуме". "Посадить на гауптвахту можно едва ли не весь личный состав, в том числе и руководящее звено, если действовать в соответствии с этим законодательством", - добавила Ким.

Картаполов на это возразил, что сейчас уже действует запрет, но он, видимо, не исполняется, "поэтому надо навести порядок на переднем крае".

Депутат Виктор Заварзин заявил: "К средствам связи на передовой надо относиться очень и очень серьезно. Одна жена военнослужащего постоянно мне говорила, что не может дозвониться три недели до мужа. А были случаи, когда по сигналу был нанесен удар и было уничтожено большое количество военнослужащих. Мы на комитете рассматривали возможность обеспечивать связь с родственниками через "Почту России". Но тут речь идет о недозволенных гаджетах".

"Я с большим уважением отношусь к нашим депутатам-генералам. Но война сегодня очевидно другая. Ударные беспилотники, новейшие средства связи. Сейчас средств связи не хватает. И любые средства связи уязвимы. Дисциплина есть! Речь не о дисциплине, а о том, как мы будем разделять – это боевой коптер, "Айфон" или регистратор? Командир может это все определить. А вот зачем привлекать военную полицию? Непоняток очень много будет", - возмутился депутат Алексей Журавлев.

Депутат Михаил Делягин отметил: "Речь идет не об использовании гаджетов – о запрете иметь при себе гаджеты! И военная полиция будет это контролировать. Почему нельзя иметь в себе неиспользуемый гаджет? Еще одно: вопрос касается жизни и смерти, а никаких подзаконных актов не предусмотрено. Нарушение запрета – это предельно общая формулировка. Мы гражданским законом пытаемся регулировать военные действия".

"У нас нет никаких непоняток. Нам все понятно", - парировал Картаполов всех своих критиков. Он также назвал мнение своих противников "словоблудием". "Кто голосует против – они голосуют за пьяниц и беспредельщиков" – уже криком заявил с трибуны Госдумы Андрей Картаполов.