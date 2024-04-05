Житель Верхней Пышмы подорвался при попытке распилить снаряд

В городском округе Верхняя Пышма в поселке Соколовка прогремел взрыв снаряда. Громкий хлопок местные жители услышали в ночь на 4 апреля. Как оказалось, 44-летний мужчина пытался распилить снаряд, что и привело к взрыву.

К сожалению, уралец вы пережил взрыва. Информацию о произошедшем подтвердил глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. По его словам, личность погибшего была оперативно установлена, а собранные материалы по этому ЧП переданы для принятия процессуального решения в органы районного СКР.

Как сообщает паблик ВК "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район", рядом с Соколовкой находится полигон, где утилизируют боевые припасы. Нередко, когда они взрываются и пугают шумом приезжих.