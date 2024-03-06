06 Марта 2024
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Спорт Тюменская область Уральский ФО
Фото: t.me/ekaterina_mizulina

Сноуборд с изображением Путина вручили Екатерине Мизулиной 

Глава Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной вручили сноуборд с изображением президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

Уникальный подарок был вручен Мизулиной 5 марта, в Сочи на Всемирном молодежном фестивале. Это самое масштабное молодежное событие в мире, которое организовано по указу президента России Владимира Путина. Глава Лиги безопасного интернета стала гостем фестиваля "Уличная Классика" – проект от Росмолодежи, который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Отметим, что сноуборд Екатерине Мизулиной подарили во время ее поездки в Тюмень, на фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре". Глава лиги безопасного интернета посетила фестиваль 24 февраля. Во время соревнований определили сильнейших сноубордистов страны и мира в дисциплине "Биг-Эйр" на III этапе Кубка России и на Международном этапе.

Екатерине Мизулиной подарили сноуборд с изображением Путина(2024)|Фото: t.me/ekaterina_mizulina

Подарок сделал после своего выступления мастер спорта, бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2021, призер Кубков Европы, победитель Первенства РФ, чемпион Москвы Игорь Тараканов. Он выполнял трюки на сноуборде с изображением президента РФ Владимира Путина.

Екатерина пообещала принять вызов экшн-спорта и встать на доску.

"Это вызов, придется встать на доску. Ждите видео", - пообещала Мизулина в своем telegram-канале.

Теги: Екатерина Мизулина, сноуборд, Игорь Тараканов, Путин


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