09 Февраля 2024
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне. ru

На "Лыжню России" в Екатеринбурге можно будет добраться бесплатно

Добраться до лыжных баз Екатеринбурга, где уже в эту субботу состоится "Лыжня России", можно будет абсолютно бесплатно. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Для бесплатного проезда достаточно будет сказать кодовую фразу "Лыжня России". Соревнования пройдут сразу на 10 площадках:

  • Преображенский парк, улица Вильгельма де Геннина, 61;
  • спортивная школа Верх-Исетского района, улица Фролова, 54 «а»;
  • лыжная база "Локомотив", улица Решетская, 63;
  • спортивный комплекс УрГУПС, улица Колмогорова, 70;
  • спортивная школа "Виктория", улица Отдыха, 111;
  • детско-юношеская спортивная школа № 2 "Межшкольный стадион", бульвар Денисова-Уральского, 3А;
  • лыжная база в парке Маяковского, улица Мичурина, 230;
  • лыжная база комплекса "Калининец", улица Краснофлотцев, 48;
  • лыжная база спортивной школы № 19 "Детский стадион", улица Бакинских комиссаров, 13;
  • спортивная школа "Родонит", улица Прониной, 35.

Как рассказал Рапопорт в эфире радио "КП-Екатеринбург", в Год семьи в соревнованиях будут задействованы спортивные семьи. Например, юные лыжники позовут для участия своих родителей: для пап предусмотрена дистанция в 2 км, для мама - в 1 км. Призовой фонд в этом году составит около полумиллиона рублей.

Основное мероприятие запланировано на спортивном комплексе "Спортивной школы олимпийского резерва им. Я.И. Рыжкова" в Сысерти. Торжественное открытие состоится в 10.00, после чего "Лыжня России" стартует на 103 точках в 79 муниципалитетах.

Теги: Лыжня России, Екатеринбург, общественный транспорт, проезд


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