В России в "женских" отраслях предложили повышать зарплаты

В России предложили повышать зарплаты в традиционно "женских" бюджетных отраслях.

Речь идет об образовании, здравоохранении и культуре. Это необходимо для сокращения гендерного разрыва в оплате труда, а также для роста престижа занятости в подобных сферах. Соответствующие рекомендации дает эксперт РАН в исследовании, опубликованном в журнале ВНИИ труда Минтруда.

В настоящее время всё больше женщин переходит в "мужские" профессии — из-за этого может усилиться кадровый голод в госучреждениях. Несмотря на закон о запрете дискриминации по полу, в РФ гендерный разрыв в зарплате достигал 28% на 2021 год.

В исследовании сказано, что в России наиболее феминизированные сферы — здравоохранение, социальные услуги и образование (там женщины составляют около 82% всех работников), гостиницы и общепит (67%) и культура (64%). Наименьшая доля сотрудниц — в строительстве (14%) и добыче полезных ископаемых (18%).

Увеличение жалованья в "женских" бюджетных сферах также позволит повысить престиж таких организаций и качество труда в них, говорится в статье. Кроме того, это поможет снизить феминизацию кадрового состава.

Согласно данным Росстата, на ноябрь 2023 года средняя зарплата в здравоохранении и соцсфере составляла 62 тыс. рублей, в образовании — 56 тыс., в гостиницах и общепите — 44 тыс., в культуре — 66 тыс. При этом в строительстве предлагают около 72 тыс., а в добыче полезных ископаемых — 127 тыс. В целом по России средняя зарплата равна 74 тыс., сообщают "Известия".