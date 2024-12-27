Экс-глав администрации президента Украины заочно обвинили в гибели 123 человек в ДНР

Следственный комитет России (СК РФ) заочно обвинил экс-глав администрации президента Украины – Игоря Райнина и Андрея Богдана - в причастности к гибели 123 человек в Донецкой народной республике. Об этом сообщает СК.

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С августа 2016 по февраль 2020 года они последовательно занимали эту должность и были членами Совета национальной безопасности и обороны Украины. Подконтрольные им боевики обстреливали населенные пункты Донбасса.

Они ранили и убили 123 человека, в том числе 11 детей. Также было разрушено более 390 объектов гражданской инфраструктуры. Сейчас Райнина и Богдана находятся в розыске.

Сегодня председатель СК Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных Украиной в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

Заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев рассказал, что, начиная с 2014 года возбуждено более шести тысяч дел в отношении представителей руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур и военнослужащих ВСУ.

60 лиц - 13 % от общего числа - уже приговорили к пожизненному сроку.