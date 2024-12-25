Взрыв прогремел в Ингушетии

Стало известно о взрыве в Ингушетии. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

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Очевидцы говорят, что он произошел недалеко от Малгобека.

По предварительным данным, там упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). На место выехали оперативные службы.

В Telegram-канале Сапа Кавказ пишут, что около 500 метров вокруг ЧП — поле. Предположительно, люди и здания не пострадали.

Сегодня утром взрыв прогремел в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, сообщают "Известия". В результате взрыва погибла 57-летняя женщина, которая работала уборщицей и пришла раньше перед открытием. Всего пострадали 13 человек. Большинство пострадавших — сотрудники ТЦ. Посетителей в здании еще не было.

Также сегодня жители Грозного сообщают о звуках взрывов, предварительно, идет атака беспилотников. Официальной информации пока не поступало.