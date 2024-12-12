На Урале четверо детей отравились угарным газом

На Среднем Урале четверых детей доставили в больницу с отравлением угарным газом. Сейчас в обстоятельствах разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, сегодня, 12 декабря, на пульт оперативных служб пришла информация о доставлении в больницу четырех детей 2008, 2010, 2013 и 2024 годов рождения с предварительным диагнозом "отравление угарным газом". Известно, что все проживали в многоквартирном доме в Дегтярске.

Состояние троих в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Состояние одного ребенка врачами оценивается как тяжелое. Все дети госпитализированы. В квартире также находилась их мать, она не пострадала.

Предварительно установлено, что к инциденту привела неисправность датчика автоматического отключения газовой колонки. Также специалистами обнаружено отсутствие тяги в дымоходе – канал дымоудаления оказался чем-то забит изнутри.

Прокуратура выясняет все обстоятельства. Как добавили в ведомстве, семья благополучная и на учетах в органах профилактики не состояла.