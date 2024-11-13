В Нижнем Тагиле 1,5-годовалая девочка попала в реанимацию после отравления таблетками

На Среднем Урале маленький ребенок отравился лекарственными препаратами. В ситуации разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня в приемный покой детской больницы Нижнего Тагила поступила 1,5-годовалая девочка. Ребенок был в сопровождении своей матери – 25-летней жительницы Дзержинского района города.

Предварительно установлено, что мать девочки занималась домашними делами и не заметила, как ее дочь съела таблетки. Лекарства лежали в свободном для ребенка доступе. Отравившаяся госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

Как отметили в прокуратуре, семья, в которой воспитывается ребенок, состоит на учете в органах профилактики. Ее признали находящейся в социально-опасном положении из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Сейчас ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего.