В День Конституции России юным жителям Омской области паспорта вручил Виталий Хоценко

Три десятка юношей и девушек Омской области, отличившихся в учебе, спорте и общественной деятельности, получили главный документ гражданина в день государственного праздника из рук Губернатора Виталия Хоценко.

Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам прошла в зале официальных приемов Правительства Омской области 12 декабря, сообщает пресс-служба Правительства региона. Это мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России!», посвященной Дню Конституции РФ.

«Поздравляю вас с двойным праздником – вручением паспортов гражданина Российской Федерации и Днем Конституции. Уверен, этот день запомнится вам на всю жизнь. Вместе с главным документом вы получаете не только права, но и обязанности. Обладатель паспорта находится под защитой государства, а гражданин, в свою очередь, должен защищать свою Родину, отстаивать ее интересы, заботиться о ее будущем. Каждый из вас уже успешен: в свои 14 лет вы являетесь победителями спортивных состязаний, имеете достижения в образовании, культуре, науке. Вы уже сделали большой шаг в своей жизни. Самое главное, несите как граждане Российской Федерации добро в этот мир, чтите Конституцию и соблюдайте правила и устои государства, которые прописаны в Основном законе нашей страны. Желаю вам длинной, большой и интересной дороги по жизни», - сказал Виталий Хоценко.

Глава Омской области лично вручил паспорта самым активным и достойным представителям молодого поколения омичей: спортсменам, победителям и участникам всероссийских, региональных, международных и областных конкурсов, лидерам молодежных движений.

Так, среди молодых людей, которым Виталий Хоценко вручил паспорт, была учащаяся Суховской средней школы Горьковского района Стефания Грохотова. Девушка - призер и победитель различных всероссийских и международных конкурсов по вокалу. В составе всероссийского «Хора Первых» принимала участие в концерте к открытию выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Школьница поблагодарила за оказанную честь получить паспорт в столь торжественной обстановке, сказала, что гордится документом гражданина РФ и поздравила сверстников с этим событием.

Стоит отметить, что большинство получивших главный документ гражданина молодых людей являются участниками Движения первых. Напомним, что при содействии Правительства Омской области региональное отделение этого движения обрело собственное пространство для работы. Виталий Хоценко пожелал юным гражданам в ходе торжественной церемонии достойно реализовать свои новые идеи и проекты на этой креативной площадке.

«Самое главное - растите, созидайте на благо своей семьи, региона, на благо нашей страны», - напутствовал ребят Губернатор.

14-летние граждане страны сегодня получили вместе с паспортом брошюру с Основным Законом своей страны.