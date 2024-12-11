Минобороны: Удар по Таганрогу был нанесен шестью ракетами ATACMS

Украинские войска сегодня утром атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

Из-за падения обломков есть пострадавшие среди личного состава, уточнили в Минобороны. Кроме того, незначительные повреждения получили два здания и три военных автомобиля, а также гражданские машины на стоянке рядом с аэродромом.

В министерстве подчеркнули, что атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа.

Напомним, врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что сегодня утром город подвергся ракетной атаке, но не уточнял тип ракет. По его словам, повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей. Кроме того, в результате атаки повреждена котельная. В 27 многоквартирных домах было отключено тепло.