Екатеринбургский митрополит порассуждал о грехопадении на фоне секс-скандала с иереем

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений порассуждал о том, как священнослужитель может опуститься до грехопадения. Объемный пост он опубликовал сегодня в своем Telegram-канале.

Как отмечает в своих размышлениях митрополит, "насколько удивительным бывает преображение человека от греха к святости, таким же удивительным становится его падение, поскольку у него часто не видно причины".

"Совершенно невероятным кажется то, что священник, искренне предстоящий Престолу Божию и честно желающий принести пользу Церкви, совершает поступки, которые разрушат не только его собственную жизнь, но и жизнь тех, кого он любит, поступки, наносящие кровоточащие раны сознанию нормального человека и самой Церкви", - рассуждает Евгений.

Он полагает, что цель "диавола" состоит в том, чтобы сам митрополит разочаровался в таком человеке и перестал верить в него.

"Правду говорят, что апокалипсис ближе, чем мы думаем. Но как бы ни был распространен грех, кто бы его ни совершал – о черном мы всегда должны сказать, что оно черное, а о белом – что оно ЕСТЬ, что Божественных чудес всегда больше, что Бог сильнее, что Его нравственные законы незыблемы, что верить в добро и творить добро НАДО вопреки всему, даже собственному отчаянию", - делает вывод митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.

На этой неделе Екатеринбург сотряс скандал с иереем, подозреваемым в домогательствах. Даниил Сидоров был задержан по делу о покушении на насильственные действия сексуального характера. Суд не стал отправлять его под арест, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Сразу после возбуждения дела Сидоров был запрещен в священнослужении и выведен за штат Екатеринбургской епархии.