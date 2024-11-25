Потенциального насильника запретили в священнослужении

Сегодня, 25 ноября по решению Церковного суда Екатеринбургской епархии иерей Даниил Сидоров запрещен в священнослужении и выведен за штат епархии. В связи с чем его данные удалены из раздела «Персоналии» епархиального сайта.

Как сообщают уральские СМИ, скорее всего, клирик оказался замешан в происшествии с сексуальным подтекстом.

В Следственном комитете заведено уголовное дело по статье «Покушение на насильственные действия сексуального характера». Со слов потерпевшей, 10 ноября некий мужчина преследовал девушку на улице Куйбышева.

Однако ей удалось вырваться и дозвониться до родных, тем самым спугнув потенциального насильника.

Официальных данных на данный момент нет, но, скорее всего, бывший клирик и является нападавшим на девушку мужчиной.