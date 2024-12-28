Екатеринбургский иерей, угодивший в секс-скандал, отправился штурмовиком на СВО

Угодивший в секс-скандал иерей из Екатеринбурга Даниил Сидоров отправился в зону СВО, где будет штурмовиком.

Как сообщил сегодня в своем Telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, иерей Даниил Сидоров никогда больше не сможет нести служение священника. По словам митрополита, Сидоров сумел искренне попросить и получил прощение у оскобленных им людей.

"Сегодня он приступил к иному служению – Родине и ее защите. Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд", - заявил Евгений.

Он уточнил, что Сидоров уже отбыл на место несения военной службы.

"И я в молитвах предаю его в руки милосердного господа", - заключил митрополит.

Напомним, в конце ноября Екатеринбург сотряс скандал с иереем, подозреваемым в домогательствах. Даниил Сидоров был задержан по делу о покушении на насильственные действия сексуального характера. Суд не стал отправлять его под арест, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Сразу после возбуждения дела Сидоров был запрещен в священнослужении и выведен за штат Екатеринбургской епархии. Позже экс-священника обвинили в еще одном домогательстве.