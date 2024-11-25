В Екатеринбурге суд не стал арестовывать иерея, подозреваемого в домогательствах

Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для иерея Даниила Сидорова, задержанного по делу о покушении на насильственные действия сексуального характера. Арестовывать его не стали.

Сегодня суд избрал Сидорову меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запрещено общаться по телефону и интернету с потерпевшей девушкой. Таким образом, помещать в СИЗО его пока не будут.

Ранее сообщалось, что клирик мог быть замешан в происшествии с сексуальным подтекстом. Со слов потерпевшей, 10 ноября некий мужчина преследовал ее на улице Куйбышева, однако ей удалось вырваться и дозвониться до родных, тем самым спугнув потенциального насильника.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Покушение на насильственные действия сексуального характера". Сразу после инцидента Сидоров был запрещен в священнослужении и выведен за штат Екатеринбургской епархии. Его данные уже удалены из раздела "Персоналии" епархиального сайта.