Сырский: Планируется новое контрнаступление ВСУ

Украина намерена провести новое контрнаступление.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на встрече с военными корреспондентами, заявил украинский военный блогер Кирилл Сазонов. По его словам, "победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне".

Сазонов отметил, что в настоящее время тяжелая ситуация для ВСУ наблюдается на Покровском и Кураховской направлениях. При этом еще неделю назад она была "критической".

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что Вооруженные силы Украины могут готовить новое контрнаступление. ВСУ пытаются наносить удары по системе противовоздушной обороны и аэродромам в Крыму.