Председатель Ивановской областной думы приняла участие в открытии памятника "Женщинам защитников Отечества"

22 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Ивановская область
Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Председатель Ивановской областной думы приняла участие в открытии памятника "Женщинам защитников Отечества"

На Аллее славы спасателей в Иваново открыт мемориальный комплекс "Женщинам защитников Отечества". Открытие символично состоялось накануне празднования Дня матери, 22 ноября. В мероприятии приняла участие председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, Марина Дмитриева отметила: "Этот мемориал посвящен тем, кто поддерживает своих сыновей, мужей, отцов и братьев, защищающих Родину. Он символизирует самоотверженность женщин, которые остаются в тылу, работают, заботятся о доме, воспитывают детей и всегда ждут, и обязательно верят!" По словам спикера регионального парламента, Ивановская область знала и знает немало таких примеров. "Мы видим, как жены, матери, сестры сегодня помогают нашим защитникам Отечества, делают все возможное для нашей победы", – добавила Марина Дмитриева.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Мемориальный комплекс создан по инициативе Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России при поддержке Администрации города Иваново. Он включает в себя скульптуру женщины, на коленях которой покоится китель с наградами, и экспозицию стендов. На стендах представлены ключевые аспекты военной истории нашей страны, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам представителей Ивановской пожарно-спасательной академии, мемориал создан в благодарность женщинам, которые поддерживают своих мужей, отцов, братьев и сыновей, защищающих Родину. Он также подчеркивает важность семейной поддержки и вклад женщин в общую победу и защиту страны.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Отметим, что четыре года назад указом президента Иваново удостоено высокого звания – Город трудовой доблести. За годы Великой Отечественной войны ивановские текстильщики дали стране три миллиарда метров ткани. И в основном у станков стояли женщины.

В церемонии открытия мемориала приняли участие представители органов власти и местного самоуправления, филиала фонда "Защитники Отечества", сообщества гуманитарной помощи города Иваново "Нашим! Своих не бросаем", группы "98 дивизия. ГУМ. Помощь для всех наших". В ходе торжественной церемонии ее участники возложили цветы к мемориальному комплексу.

Теги: памятник Женщинам защитников Отечества, Марина Дмитриева


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети