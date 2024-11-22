Председатель Ивановской областной думы приняла участие в открытии памятника "Женщинам защитников Отечества"

На Аллее славы спасателей в Иваново открыт мемориальный комплекс "Женщинам защитников Отечества". Открытие символично состоялось накануне празднования Дня матери, 22 ноября. В мероприятии приняла участие председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, Марина Дмитриева отметила: "Этот мемориал посвящен тем, кто поддерживает своих сыновей, мужей, отцов и братьев, защищающих Родину. Он символизирует самоотверженность женщин, которые остаются в тылу, работают, заботятся о доме, воспитывают детей и всегда ждут, и обязательно верят!" По словам спикера регионального парламента, Ивановская область знала и знает немало таких примеров. "Мы видим, как жены, матери, сестры сегодня помогают нашим защитникам Отечества, делают все возможное для нашей победы", – добавила Марина Дмитриева.

Мемориальный комплекс создан по инициативе Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России при поддержке Администрации города Иваново. Он включает в себя скульптуру женщины, на коленях которой покоится китель с наградами, и экспозицию стендов. На стендах представлены ключевые аспекты военной истории нашей страны, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам представителей Ивановской пожарно-спасательной академии, мемориал создан в благодарность женщинам, которые поддерживают своих мужей, отцов, братьев и сыновей, защищающих Родину. Он также подчеркивает важность семейной поддержки и вклад женщин в общую победу и защиту страны.

Отметим, что четыре года назад указом президента Иваново удостоено высокого звания – Город трудовой доблести. За годы Великой Отечественной войны ивановские текстильщики дали стране три миллиарда метров ткани. И в основном у станков стояли женщины.

В церемонии открытия мемориала приняли участие представители органов власти и местного самоуправления, филиала фонда "Защитники Отечества", сообщества гуманитарной помощи города Иваново "Нашим! Своих не бросаем", группы "98 дивизия. ГУМ. Помощь для всех наших". В ходе торжественной церемонии ее участники возложили цветы к мемориальному комплексу.