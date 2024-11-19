В Генштабе ВСУ не подтвердили данные о том, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS по России

В Генштабе ВСУ не подтвердили данные о том, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS по России. Как пишет РБК, так сообщает украинский 24 канал. О первом использовании американских дальнобойных ракет написали "РБК-Украина" и главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на источники.

Они утверждают, что ракеты ударили по Брянской области.

Минобороны России и региональные власти сообщали только об атаке беспилотников.

Владимир Путин сегодня утвердил обновленную ядерную доктрину. Из нее следует, что использование западных неядерных ракет армией Украины против РФ может повлечь ядерный ответ, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.