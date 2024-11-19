ВСУ ударили шестью ракетами ATACMS по Брянской области

Минобороны сообщило о том, что армия Украины ударила по России ракетами ATACMS.

Удар по "объекту на территории Брянской области" нанесен в 3.25. Речь идет о шести ракетах. Пять из них сбиты. Одна повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, из-за чего возник пожар. Он быстро потушен. Жертв и разрушений нет.

Ранее в Генштабе ВСУ не подтвердили данные о том, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS по России, по Брянской области. Владимир Путин сегодня утвердил обновленную ядерную доктрину. Из нее следует, что использование западных неядерных ракет армией Украины против РФ может повлечь ядерный ответ, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.