Временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгограда

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгограда, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

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Там временно не принимаются и не отправляются рейсы, сообщает Росавиация.

Это сделано для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 05.45 МСК, 21 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда", - говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мы писали, что прошедшей ночью над Россией сбили два украинских БПЛА: в Ростовской и Волгоградской областях.