Временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгограда
Временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгограда, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Там временно не принимаются и не отправляются рейсы, сообщает Росавиация.
Это сделано для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 05.45 МСК, 21 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда", - говорится в сообщении.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее мы писали, что прошедшей ночью над Россией сбили два украинских БПЛА: в Ростовской и Волгоградской областях.