Два украинских БПЛА сбиты над Россией прошедшей ночью

Два украинских беспилотника сбиты над Россией прошедшей ночью. Их перехватили в Ростовской и Волгоградской областях, сообщает Министерство обороны.

Случившееся в Минобороны назвали попыткой совершить террористический акт на российской территории.

Попытку удара по возглавляемому им региону подтвердил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он сообщил об уничтожении беспилотника силами противовоздушной обороны.

Пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, что российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак украинцев на российские регионы, но абсолютно эффективной ни одна система быть не может, пишет РИА Новости.

"Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов. Но, конечно же, полностью на 100 процентов эффективной ни одна система быть не может. Поэтому пока что трагедии до сих пор иногда случаются", — сказал он.