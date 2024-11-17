Бречалов об угрозе БПЛА: необходимые средства борьбы на ключевых объектах есть

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал утренний инцидент с падением БПЛА на один из цехов завода. В своем Telegram-канале он сообщил, что провел региональный штаб с правительством, силовыми структурами, спасателями, администрацией города, заводом, на котором обсудил координацию работы.

По словам Бречалова, все специальные и оперативные службы отработали по утвержденному регламенту. Он также отметил, что защитники обеспечивают безопасность, однако детализировать информацию не стал, чтобы она не попала к противнику.

Все регламенты отработаны, экстренные службы проводят тренировки, необходимые средства борьбы на ключевых объектах есть.

На следующей неделе, по словам Бречалова, он работает в Москве, где обсудит, в том числе, и этот инцидент.

Напомним, в Ижевске произошел взрыв на заводском цеху, по ул. Ленина, 101. Упал беспилотный летательный аппарат. Обошлось без серьезных повреждений: на производстве выбило стекла. Персонал эквакуирован, есть пострадавший. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сообщается, что у мужчины травма головы, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. После осмотра пациента отпустили домой под амбулаторное наблюдение.