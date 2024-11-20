Мурманская область в ТОП-5 по реализации программы «Профессионалитет»

В рамках федеральной программы «Профессионалитет» в Мурманской области продолжается подготовка высококвалифицированных специалистов. На базе региональных колледжей создано 79 современных лабораторий, в которых юные мурманчане получают качественное образование и практические навыки работы на современном оборудовании.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что партнеры программы берут на себя обязательство трудоустроить не менее 85% выпускников. Это означает, что заполярные студенты могут рассчитывать на гарантии трудоустройства на ведущих предприятиях Мурманской области, таких как «Норникель», «Антей», «Росатом», «Лавна», «Самолет» и «Еврохим».

Как сообщили в пресс-центра администрации областной столицы, Мурманская область в пятерке лидеров по реализации программы «Профессионалитет» среди субъектов РФ.

"По программе «Профессионалитет» привлечено более 1,4 млрд рублей, в том числе с учётом тех денежных средств, которые поступят в 2025 году, решение по которым уже принято. Заключено больше тысячи целевых договоров об обучении. Это значит, что более тысячи ребят — профессиональных инженеров, горняков, металлургов, атомщиков, рыбаков, учителей, медицинских работников, специалистов туристической отрасли — останутся жить и работать в Мурманской области, развивая наш родной регион", — подчеркнул Андрей Чибис.