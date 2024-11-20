20 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

По делу о стрельбе у офиса Wildberries допросили 30 свидетелей

По делу о перестрелке у офиса Wildberries в центре Москвы допросили более 30 свидетелей. Об этом говорится в материалах расследования, пишет ТАСС.

В качестве потерпевших допрошено шесть человек. Кроме того, проведено более 50 обысков, выемок и осмотров предметов. Назначено более 30 судебных экспертиз.

Также сообщается, что срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 18 марта 2025 года.

Стрельба произошла 18 сентября 2024 года в Москве, у главного офиса маркетплейса в Романовом переулке. В результате погибли два охранника, семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, получили ранения. Басманный суд Москвы арестовал 30 участников нападения. Всем им предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство, в том числе на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Три из пяти перечисленных преступлений предполагают пожизненное заключение. Следствие еще не установило всех фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries. Владислава Бакальчука, несмотря на обвинения по четырем статьям, вместо ареста отпустили домой.

Теги: Wildberries, стрельба, Москва


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