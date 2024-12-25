Wildberries купит небоскреб вблизи "Москва-Сити"

РВБ – совместное предприятие Wildberries и Russ – купит небоскрёб вблизи комплекса "Москва-Сити". Там расположится штаб-квартира компании.

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Высота здания, о котором идёт речь, составляет 398 м, общая площадь – 214 тыс. "квадратов". Оно расположится у моста Багратион и будет рассчитано на 17 тыс. работников, сообщили РБК в компании.

Летом Wildberries и Russ объявили о планах по "объединению с целью создания цифровой торговой платформы". Вскоре после этого появилось совместное предприятие ООО "РВБ". Фоном для события послужили стрельба у одного из "ягодного" офиса и вмешательство в конфликт бывших супругов – совладельцев маркетплейса Владислава Бакальчука и Татьяны Ким главы Чечни Рамзана Кадырова.