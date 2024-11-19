В Екатеринбурге выставили на аукцион площадку КРТ на Репина

Площадку КРТ на улице Репина в Екатеринбурге выставили на аукцион. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет о территории в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской. По данным мэрии, начальная цена и размер задатка за пространство площадью 13 тысяч 316 квадратных метров составит 326 тысяч 31 рубль. Шаг аукциона – 16 тысяч 301 рубль. Дата торгов пока не определена, но станет известна в течение 90 дней.

На территории планируется возвести жилые дома, детский сад и школу, а также объекты здравоохранения и спорта. Сейчас там расположены жилые здания, построенные еще в 1950-х годах, в том числе одно аварийное.

Ранее стало известно, какие именно дома на данной площадке КРТ пойдут под снос ради будущего строительства.