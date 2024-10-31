В Екатеринбурге снесут под КРТ девять домов у горбольницы №41

В Екатеринбурге снесут девять домов в Юго-Западном микрорайоне в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Речь идет о домах в границах улиц Начдива Васильева - Репина - Ленинградской, недалеко от городской больницы №41.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте администрации Екатеринбурга, под снос пойдут дома 1954-1959 годов постройки: на Репина 56, 56Б, 58, 58А, 60, 60А, 62, 64 и на Начдива Васильева, 27/Репина, 56А. Построить на их месте современные многоэтажки должны в течение семи лет после проведения аукциона.

Общая площадь застройки составляет 1,3 га, из которых 60 тыс. кв.м/га должны предназначаться для жилья. Помимо этого, подрядчик обязан благоустроить участок: установить там спортивные сооружения, автостоянки, а также построить социальные объекты, административные здания и детский сад минимум на 100 мест.

Ранее стало известно, что в городе пройдет очередной аукцион за право освоить еще одну площадку. На этот раз, в границах улиц Московской и Гурзуфской. Сейчас там находятся два дома, построенных в 1953 году. Вместо них возведут новое жилье, а в дополнение капитально отремонтируют близлежащий детсад №338.