18 Ноября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

130 млн рублей потратили россияне за месяц на покупку карт Таро

За последний месяц россияне купили карт Таро на 130 млн рублей. Это на 18 млн рублей больше, чем в прошлом году. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на экспертов сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace.
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По их данным, на 11 ноября 2024 года пришелся пик спроса на карты Таро на Wildberries: за один день пользователи потратили на них 4 млн рублей. Это на 35% выше среднедневных показателей.

Аналитики сказали, что за последние 30 дней на маркетплейсе было продано 195 тысяч колод со средним чеком 540 рублей. Выросло и количество продавцов карт Таро на Wildberries — по сравнению с 2023 годом их стало на 181 больше.

На Ozon за аналогичный период продали 36 тысяч колод, средняя стоимость которых 672 рубля.

"В топе продаж обучающие карты Таро — можно предположить, что растет количество начинающих гадалок. Также колоды часто покупают в качестве подарка", — отметила аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

Накануне в Госдуме предложили запретить платные услуги по раскладу карт Таро. Автор законопроекта - депутат Андрей Свинцов - назвал тарологов мошенниками. Законопроект предусматривает полный запрет на рекламу услуг тарологов. Свинцов считает, что предсказания будущего с помощью карт — это вымысел, противоречащий семейным ценностям.

Ранее мы писали, что предсказания будущего по картам таро — лженаука. Так заявили в Российской академии наук (РАН). Ученые сказали, что колдуны пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни людей.

Теги: таро, гадание, маркетплейс, озон, вайлдберрис


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