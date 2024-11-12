Гадать на картах таро за деньги могут запретить в России

Законопроект по запрету рекламы услуг тарологов скоро внесут на рассмотрение Госдумы. Его текст опубликован в личном Telegram-канале автора инициативы - депутата Андрея Свинцова.

Он отмечает, что не запрещает сами карты, но выступает за то, чтобы тарологи перешли в категорию развлечений и перестали давать некомпетентные советы.

"На мой взгляд, проблема в последние годы нарастает шквалообразно. Мы видим какое-то неадекватное количество сообщений о том, что бизнес, компании – серьезные, взрослые люди – при приеме на работу обращаются к тарологам, которые принимают решения на основе картинок на картоне", - написал депутат.

Свинцов отмечает, что законопроект не предусматривает ответственность за рекламу: такой контент просто будут блокировать.

Депутат уверен, что интерес к картам таро пройдёт сам в ближайшие время, как это будет и с квадроберами.

"Если хотите дома в качестве развлечения разложить карты, посмеяться, повеселиться – дай Бог вам здоровья, делайте, что считаете нужным. Это игровые карты, это не может быть бизнесом!", - написал Свинцов.

По его словам, некоторые люди воспринимают гадание на картах всерьез и пытаются таким способом устроиться на работу или устроить личную жизнь.

Ранее Андрей Свинцов отмечал, что многие россияне, чаще всего младше 35 лет, слишком серьёзно относятся к картам Таро в вопросах заработка и получения прибыли.