РАН: предсказания будущего по картам таро — лженаука, а тарологи — мошенники

Гадание на картах таро и "предсказания" будущего – типичная лженаука, а тарологи – чистейшие мошенники. Как заявили РИА Новости в Российской академии наук (РАН), колдуны пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни людей.

Случаи, когда человек с заболеванием обращается вместо врачей к колдунам и экстрасенсам и это закачивается печальным исходом, "иначе чем преступлением назвать нельзя", отметили в РАН.

"Никаких научных доказательств или хотя бы косвенных свидетельств реальности подобных эффектов нет, а эффект заключается в психологическом подчинении себе другого человека и навязывании ему этих услуг", - добавили в Академии наук.