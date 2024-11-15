Bloomberg: Шольц сегодня позвонит Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет сегодня, 15 ноября, пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.

Если верны данные источников Bloomberg, и общение состоится, это будет первый за почти два года разговор политиков.

11 ноября Шольц заявил, что подходящее время для телефонного разговора с Владимиром Путиным наступит "скоро". Он добавил, что, поскольку является "ответственным политиком", то не будет принимать решение о беседе в одностороннем порядке, а обсудит это с другими лидерами.