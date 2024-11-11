Шольц: время для телефонного разговора с Путиным наступит "скоро"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подходящее время для телефонного разговора с Владимиром Путиным наступит "скоро". Об этом пишет РИА Новости.

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"Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время", — заявил Шольц в интервью телеканалу ARD.

Он добавил, что, поскольку является "ответственным политиком", то не будет принимать решение о беседе в одностороннем порядке, а обсудит это с другими лидерами.

В октябре немецкий лидер выражал готовность обсудить с Путиным ситуацию на Украине. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал это заявление важным.