Шольц заранее оповестил западных лидеров и Зеленского о предстоящем звонке Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц заранее предупредил своих западных коллег, что собирается позвонить президенту России Владимиру Путину. Знал о звонке и украинский лидер Владимир Зеленский.

Шольц 18 октября в Берлине сообщил главам США и Франции, а также премьер-министру Великобритании, что собирается звонить Путину. Также был проинформирован Владимир Зеленский, приводит РИА Новости данные Bild.

Первый за почти два года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября. Он прошел по инициативе немецкой стороны. Одной из тем беседы стала ситуация на Украине. Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей.