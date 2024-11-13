Украинские спецслужбы готовили теракт на подстанции в Нижнем Тагиле

Российские контрразведчики предотвратили теракт, который готовили в Свердловской области украинские спецслужбы.

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Как сообщили Накануне.RU в ФСБ РФ, задержан функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации. За денежное вознаграждение он планировал устроить теракт на подстанции в Нижнем Тагиле. Как отметили в ведомстве, подстанция обеспечивает электричеством одно из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги.

У задержанного изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации. В последних найдена переписка в Telegram с украинскими спецслужбами.

УФСБ России по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье о теракте. Фигурант заключен под стражу. Как уточнили в ведомстве, он уже дал признательные показания.

Напомним, в сентябре в Свердловской области ликвидировали агента военной разведки Украины, который готовил подрыв автомобиля главы одного из местных оборонных предприятий.