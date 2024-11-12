Минсельхоз предупредил о возможной нехватке своего картофеля и овощей

Глава Министерства сельского хозяйства России Оксана Лут отчиталась перед кабмином о предварительных итогах уборки урожая в текущем году.

На 1 ноября сбор основных культур по сравнению с 2023 годом уменьшился до 15%. Больше всего сократился урожай картофеля — на 15%, до 6,8 млн т. Других овощей открытого грунта ("борщевой набор") собрали 5 млн т (–2%), зерновых — 128,3 млн т (–12%), пшеницы — 86,9 млн т (–11%), сахарной свеклы — 39,9 млн т (–6%), плодов и ягод — 1,3 млн т (–7%).

В 2024 году аграриям мешали тяжелые погодные условия, которые сказались на сборе. По некоторым культурам урожай будет ниже прошлогоднего. Для дополнительного обеспечения внутреннего рынка, например, картофелем и овощами открытого грунта Минсельхоз планирует поставки из дружественных стран.

При этом ведомство отметило, то в этом году по тепличным культурам (овощам закрытого грунта), в частности по огурцам и томатам, ожидается рекордный урожай — около 1,6 млн т., сообщают "Известия".

Ранее в Минсельхозе РФ призвали россиян идти в церковь и ставить свечи ради урожая. Из-за дефицита дождей ситуация с севом озимых в этом году складывается очень тяжело.