Власти призвали решить вопрос импорта картофеля на фоне его подорожания

Вице-премьер Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз рассмотреть вопрос о возможном импорте картофеля из дружественных стран.

По его словам, это необходимо для удовлетворения растущего на него спроса. По словам Патрушева, также необходимо развивать и собственное производство. Для реализации этой цели существует федеральный проект по поддержке производства картофеля и овощей.

Вице-премьер указал, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, по всем основным сельхозкультурам в этом году Россия обеспечит и внутренний рынок, и экспортный потенциал. В настоящее время уже собрано 130 млн т в весе до обработки.

Патрушев напомнил, что 2023 год стал рекордным по урожаю картофеля – было собрано более 8,5 млн т. В текущем году, несмотря на непогоду, прогноз по урожаю сохраняется на уровне 7,3 млн т картофеля, сообщает Forbes.

Ранее Минсельхоз предупредил о возможной нехватке своего картофеля и овощей.