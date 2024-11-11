Трампу не обойтись на Украине без помощи России

Избранному президенту США Дональду Трампу при разрешении кризиса на Украине не обойтись без помощи России: трудно убедить американские элиты в том, что надо начинать выходить из конфликта.

Так считает французский геополитолог, руководитель парижского аналитического центра Geopragma Каролин Галактерос. Она уверена, что Россия также должна будет найти способы помочь новой администрации добиться такого существенного изменения позиций, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался по телефону с Трампом. Политики обсудили ситуацию вокруг Украины. Трамп посоветовал Путину не обострять вооруженный конфликт и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. Как заявили источники Washington Post, руководители обсудили достижение мира на континенте. Кроме того, Трамп выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения "скорейшего разрешения конфликта на Украине".