Стало известно о разговоре Трампа и Путина

Победивший на выборах президента США президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Трамп посоветовал Путину не обострять вооруженный конфликт и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

Как заявили источники Washington Post, политики обсудили достижение мира на континенте. Кроме того, Трамп выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения "скорейшего разрешения войны на Украине".

Ранее издание Time писало, что "русские будут заинтересованы", если убедятся, что Трамп действительно решил заключить сделку с российским коллегой по урегулированию украинского конфликта.