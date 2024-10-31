На Украине запретили слово "отступление"

Украинским военным запретили использовать слово "отступление" в разговорах с прессой, заявила журналистка "Радио Свобода" (признано в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) Власта Лазур.

Она сослалась на самих военных, которым приказали публично использовать только такие слова, как "победа" или "идем вперед", а слова вроде "отступления" - запретили. Так киевский режим отреагировал на последние неудачи своих войск на фронте. Притом что в западных СМИ пишут об отступлении ВСУ на ряде направлений.

Летом украинских командиров обязали согласовывать тезисы к интервью с Управлением стратегических коммуникаций, чтобы в них не просочилось что-нибудь неприглядное.

На Украине резко упало доверие к официальным источникам информации и "единому телемарафону", а основным источником информации стали соцсети. Даже Еврокомиссия в своем отчете, который вышел накануне, поставила под сомнение необходимость "телемарафона". Он был создан под предлогом противодействия дезинформации, но сам стал жестко подцензурным.