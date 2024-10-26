Посольство РФ: Данных о пострадавших россиянах в ходе атаки на Иран не поступало

Данных о пострадавших гражданах России во время атаки Израиля по территории Ирана не поступало, сообщили в посольстве РФ в Тегеране.

Отмечается, что на данный момент обстановка в столице и крупных городах страны спокойная. "Посольство и другие российские загранучреждения работают в штатном режиме", — сообщает дипмиссия в Telegram-канале.

Согласно заявлениям иранских военных, в ночь на 26 октября вооруженные силы Израиля нанесли несколько ударов по объектам в провинциях Тегеран, Илам и Хузестан. Работала иранская система ПВО.

В ЦАХАЛ сообщили, что среди атакованных целей были предприятия по производству ракет, ракетные комплексы "земля — воздух", объекты ПВО.

Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. В Израиле заявили, что действия Ирана "будут иметь последствия".