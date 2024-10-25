В Екатеринбурге раскрыли дело об изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек в 1994 году

В Екатеринбурге раскрыли преступление 30-летней давности и нашли подозреваемых в изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек. Сегодня одному из фигурантов дела вынесли меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Екатеринбурга, некий Василий Кузнецов, который, по версии следствия, мог быть причастен к преступлению по абз.6 ст.17, п.е ст.102 УК РСФСР, пробудет в СИЗО до 22 декабря включительно.

В СКР по Свердловской области подробности пока не предоставляют. О деталях преступления сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией. По его данным, еще в 1994 году в водоеме недалеко от Чусовского тракта были обнаружены тела двух девочек со следами удушения и колото-резаными ранами. Двух подозреваемых 23 октября задержали и пометили в ИВС, однако позднее, по неизвестным причинам, отпустили.

Подозреваемыми, по данным канала, как раз были 18-летний Василий Кузнецов, который якобы "на зоне пробыл почти половину жизни" и 18-летний Шевнин, который сейчас является успешным бизнесменом, владеющим салоном красоты и магазином одежды, а также недвижимостью и дорогими машинами.

Еще 30 лет назад в машине Шевнина якобы нашли окровавленную одежду, кровь, а на трупах - следы биологических жидкостей. Несмотря на это, подозреваемых отпустили.