25 Октября 2024
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Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

Суд арестовал второго обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух девочек в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержан Андрей Шевнин, подозреваемый в изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек в 1994 году, сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное".

Канал сообщает, что мужчина был задержан в парке Академического района во время прогулки. При задержании он оказал сопротивление. В его доме нашли два незарегистрированных карабина, патроны и даже нечто, похожее на гранату. Сообщается также, что при задержании Шевнин предлагал взятку в 50 млн рублей, чтобы отпустили. Вину свою не отрицал.

Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО №1 Екатеринбурга.

Напомним, что сегодня суд также вынес меру пресечения в виде заключения под стражу еще одному обвиняемому - Василию Кузнецову. Он пробудет в СИЗО до 22 декабря включительно.

В зависимости от роли каждого задержанным вменяются статьи "Умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах" и "Пособничество в умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах". По версии следствия, в октябре 1994 года обвиняемые, которым тогда было по 18 лет, убили двух 13-летних девочек, с которыми они были знакомы. После убийства тела детей были вывезены на берег Чусовского озера для их сокрытия. Затем злоумышленники скрылись.

Теги: девочки, убийство, задержанные, полиция, СК, Екатеринбург


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Ранее 25.10.2024 10:21 Мск В Екатеринбурге раскрыли дело об изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек в 1994 году

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