25 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

В полиции рассказали о личностях предполагаемых убийц двух девочек в Екатеринбурге

Силовики впервые официально прокомментировали дело об убийстве двух девочек, совершенном в Екатеринбурге 30 лет назад. Стали известны подробности о личностях задержанных.

Ранее сообщалось, что в 1994 году в водоеме недалеко от Чусовского тракта были обнаружены тела двух 13-летних девочек со следами удушения и колото-резаными ранами. Утверждалось, что тогда двух подозреваемых задерживали и помещали в ИВС, однако позднее, по неизвестным причинам, отпустили.

Сегодня стало известно, что одному из фигурантов вынесли меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщала пресс-служба Ленинского районного суда Екатеринбурга, некий Василий Кузнецов пробудет в СИЗО до 22 декабря включительно. Подробности дела в суде не уточняли.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, обвинение предъявлено двум мужчинам 1976 года рождения. В зависимости от роли каждого им вменяются статьи "Умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах" и "Пособничество в умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах". По версии следствия, в октябре 1994 года обвиняемые, которым тогда было по 18 лет, убили двух 13-летних девочек, с которыми они были знакомы. После убийства тела детей были вывезены на берег Чусовского озера для их сокрытия. Затем злоумышленники скрылись.

Тогда установить подозреваемых в чудовищном преступлении не удалось. Лишь осенью 2024 года правоохранители все же смогли выйти на след двух фигурантов. Как отметили в СК, оба до сих пор живут в Екатеринбурге, каждый из них ранее привлекался к уголовной ответственности.

Обвиняемый в убийстве девочек в 1994 году в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, мертвых девочек нашли вечером 17 октября 1994 года рыбаки, о чем они и сообщили в Верх-Исетское РУВД (ныне ОП-9). Тела детей имели явные признаки криминальной смерти и находились на северном берегу Чусовского озера. Также в полиции подробнее рассказали о личностях предполагаемых убийц.

"Оба фигуранта имеют криминальное прошлое: у одного судимости по статьям 119 УК РСФСР (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости), 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 158 УК РФ (кража) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). У второго – по статьям 119 УК РСФСР и 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Задержали подозреваемых 23 октября 2024 года сотрудники полиции из подразделения госзащиты свердловского Главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Одного из них "взяли" по месту жительства, а второго – в парке отдыха", - отметил полковник Горелых.

По его словам, сейчас фигуранты находятся под стражей в изоляторе временного содержания УМВД по Екатеринбургу.

"На данном этапе разбирательства этой жуткой криминальной истории рассказывать все подробности жестокой расправы середины 90-х нецелесообразно, дабы не навредить процессу неотвратимости наказания. Но к деталям мы обязательно вернемся", - пообещал Валерий Горелых.

Обвиняемый в убийстве девочек в 1994 году в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

Как добавили в СК, по делу проводятся допросы, обыски и проверки показаний на месте. Назначен ряд дополнительных судебных экспертиз. Решение о мере пресечения для второго фигуранта суд вынесет позже.

Теги: девочки, убийство, задержанные, полиция, СК, Екатеринбург


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