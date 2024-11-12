Екатеринбуржец, обвиняемый в убийстве девочек в 1994 году, оставлен под стражей

Житель Екатеринбурга Андрей Шевнин, обвиняемый в убийстве двух девочек 30-летней давности, оставлен под стражей. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Напомним, в октябре Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Шевнина под арест на два месяца. Решение было обжаловано в областном суде. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции, в итоге постановление райсуда признано законным и обоснованным. Под стражей обвиняемый останется до 22 декабря 2024 года включительно.

Вместе с ним по делу проходит Василий Кузнецов, он также помещен под арест. В зависимости от роли каждого Шевнину и Кузнецову вменяются статьи "Умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах" и "Пособничество в умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах".

По версии следствия, в октябре 1994 года фигуранты, которым тогда было по 18 лет, убили двух 13-летних девочек, с которыми они были знакомы. После этого тела детей вывезли на берег Чусовского озера. Затем злоумышленники скрылись.

Задержали их осенью 2024 года. Оба до сих пор жили в Екатеринбурге. Как рассказывали в полиции, каждый из них ранее имел проблемы с законом.