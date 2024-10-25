В Чечне неизвестные расстреляли грузовик Росгвардии, погиб один сотрудник

Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного. В результате обстрела погиб военнослужащий, еще один получил ранение. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по СКФО.

Нападение произошло днем 24 октября в станице Петропавловская Грозненского района, пишет Baza. Преступники выпустили по воинской колонне несколько очередей из автоматов, после чего скрылись. Их ищут.

Ранее в Ингушетии неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль. Трое сидевших внутри мужчин погибли. Ими оказались родственники, один из которых является сотрудником патрульно-постовой службы (в момент смерти был не на службе). Вместе с ними ехал заместитель руководителя центра "Э" по Ингушетии Адам Хамхоев, он не пострадал.