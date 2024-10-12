В Ингушетии расстрелян автомобиль, среди погибших - сотрудник ППС

В Ингушетии расстреляли сидевших в автомобиле людей.

В 21.40 в 11 октября в Назрани возле пересечения трассы "Кавказ" и автодороги Назрань – Магас неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль. Трое сидевших внутри мужчин погибли. Ими оказались родственники, один из которых является сотрудником патрульно-постовой службы (в момент смерти был не на службе), сообщает МВД Ингушетии.

РБК уточняет, что фамилия погибших – Аушевы, вместе с ними ехал заместитель руководителя центра "Э" по Ингушетии Адам Хамхоев, он не пострадал.