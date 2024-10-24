МИД: Секретных приложений к договору о партнерстве с КНДР нет

Никаких секретных приложений к договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР нет, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Договор открытый, он будет опубликован. Никаких приложений в нем нет. Там все написано четко и ясно. Время тайных договоров ушло", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Руденко подчеркнул, что договор носит оборонительный характер и не направлен против третьих стран. По словам дипломата, он призван снизить риски рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных средств. Документ подписан в условиях наращивания присутствия США в АТР, отметил замглавы МИД РФ.

Сегодня Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ ранее внес президент Владимир Путин.

Подписанный 19 июня договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом. Ким Чен Ын подтвердил, что договор предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере.