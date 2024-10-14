Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Документ опубликован в соответствующей базе документов Госдумы.

Подписанный 19 июня 2024 г. договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном. Глава государства уточнил, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом. Ким Чен Ын подтвердил, что договор предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере. По словам северокорейского лидера, подписанный документ носит миролюбивый и оборонительный характер.